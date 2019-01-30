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ЄС розбив азовський лід: Росія почала пропускати українські судна на Маріуполь

ЄС розбив азовський лід: Росія почала пропускати українські судна на Маріуполь

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. За декілька днів до візиту в Україну європейських міністрів закордонних справ, Росія почала пропускати українські судна на Маріуполь. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін журналістам в ході спільної робочої поїздки до Маріуполю, передає кореспондент УНН.

“Як сказав один з моїх колег, Європейський Союз сьогодні розбив азовський лід. За декілька днів до цього візиту Росія почала пропускати наші судна на Маріуполь. І навіть сам факт візиту є елементом тиску з боку наших європейських друзів і колег”, — сказав міністр.

За його словами, візит європейських міністрів вкрай важливий в сенсі оцінки наслідків для України російської економічної блокади.

“Російська стратегія — це поступова окупація Азовського моря, економічна блокада, спроба дестабілізації — все те, що є класичною російською гібридною стратегією”, — додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 29 січня розпочалась спільна робоча поїздка міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Чеської Республіки — Томаша Петршічека та Королівства Данія — Андерса Самуельсена до Маріуполю.

Як повідомляв УНН, голова МЗС Данії Андерс Самуельсен скоротив робочий візит в Україні через погіршення погодних умов.

Українські Національні Новини

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