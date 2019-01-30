ЄС розбив азовський лід: Росія почала пропускати українські судна на Маріуполь

КИЇВ. 30 січня. УНН. За декілька днів до візиту в Україну європейських міністрів закордонних справ, Росія почала пропускати українські судна на Маріуполь. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін журналістам в ході спільної робочої поїздки до Маріуполю, передає кореспондент УНН.