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ЕС продолжает переговоры о дальнейшей высылке российских дипломатов в знак поддержки Чехии - СМИ

ЕС продолжает переговоры о дальнейшей высылке российских дипломатов в знак поддержки Чехии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13751 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Европейский Союз продолжает переговоры о дальнейшей высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Цитата:

"Мы готовы принять меры, в зависимости от обстоятельств. Но дискуссии по этому поводу продолжаются между странами-членами", - сказал в комментарии изданию официальный представитель ЕС.

В то же время, второй источник в ЕС сообщил, что посольство ЕС в Москве помогает координировать принятия решений.

"Сотни российских агентов аккредитованы в ЕС в качестве дипломатов и действуют также здесь, в Брюсселе", - заявил высокопоставленный дипломат ссылаясь на Европейскую службу внешних действий (EEAS).

Детали

На прошлой неделе страны Балтии и Словакия выслали в общей сложности семь россиян.

По информации издания, ожидается, что на этой неделе Польша последует этому примеру. Как добавили дипломатические источники ЕС, за ними также могут последовать Болгария и Румыния.

Отмечается, что Великобритания помогала чешским дипломатам доказать союзникам, что российские наемники взорвали склад боеприпасов в чешском городе Врбетице в 2014 году, точно так же, как они пытались отравить бывшего российского шпиона в Англии в 2018 году.

"Мы продолжим координировать наш ответ на враждебные действия России с широким кругом международных партнеров", - сказал британский чиновник.

Он отметил, что Лондон уже принял меры, вызвав российского посла с жалобой.

Контекст

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли два человека.

В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрила в работе на спецслужбы.

Москва опровергла обвинения, назвав их абсурдными. После этого Россия объявила персонами нон грата и выслала из страны 20 чешских дипломатов.

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