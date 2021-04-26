ЄС продовжує переговори про подальшу висилку російських дипломатів на знак підтримки Чехії - ЗМІ

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"Ми готові вжити заходів, в залежності від обставин. Але дискусії з цього приводу тривають між країнами-членами ", - сказав в коментарі виданню офіційний представник ЄС.

У той же час, друге джерело в ЄС повідомив, що посольство ЄС в Москві допомагає координувати прийняття рішень.

"Сотні російських агентів акредитовані в ЄС в якості дипломатів і діють також тут, в Брюсселі", - заявив високопоставлений дипломат посилаючись на Європейську службу зовнішніх дій (EEAS).

Деталі

Минулого тижня країни Балтії та Словаччина вислали в цілому сім росіян.

За інформацією видання, очікується, що на цьому тижні Польща наслідує цей приклад. Як додали дипломатичні джерела ЄС, за ними також можуть послідувати Болгарія і Румунія.

Відзначається, що Велика Британія допомагала чеським дипломатам довести союзникам, що російські найманці підірвали склад боєприпасів в чеському місті Врбетіце в 2014 році, точно так само, як вони намагалися отруїти колишнього російського шпигуна в Англії в 2018 році.

"Ми продовжимо координувати нашу відповідь на ворожі дії Росії з широким колом міжнародних партнерів", - відповів британський чиновник.

Він зазначив, що Лондон уже вжив заходів, викликавши російського посла зі скаргою.

Контекст

17 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей.

У зв'язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрила в роботі на спецслужби.

Москва спростувала звинувачення, назвавши їх абсурдними. Після цього Росія оголосила персонами нон грата і вислала з країни 20 чеських дипломатів.