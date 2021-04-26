ЄС продовжує переговори про подальшу висилку російських дипломатів на знак підтримки Чехії - ЗМІ

ukru
Ексклюзив
10:51 • 52982 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 96112 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 131571 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 172956 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 255423 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185801 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178752 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188521 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155251 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160306 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 111116 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 125134 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 73283 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 102290 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 115001 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 255424 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 202838 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 297718 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 292823 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 419261 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 17343 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 95499 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100274 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 95801 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112373 перегляди
Актуальне
ЄС продовжує переговори про подальшу висилку російських дипломатів на знак підтримки Чехії - ЗМІ

ЄС продовжує переговори про подальшу висилку російських дипломатів на знак підтримки Чехії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13762 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Європейський Союз продовжує переговори про подальшу висилку російських дипломатів на знак солідарності з Чехією. Про це повідомляє видання EUobserver з посиланням на свої джерела, передає УНН.

Цитата:

"Ми готові вжити заходів, в залежності від обставин. Але дискусії з цього приводу тривають між країнами-членами ", - сказав в коментарі виданню офіційний представник ЄС.

У той же час, друге джерело в ЄС повідомив, що посольство ЄС в Москві допомагає координувати прийняття рішень.

"Сотні російських агентів акредитовані в ЄС в якості дипломатів і діють також тут, в Брюсселі", - заявив високопоставлений дипломат посилаючись на Європейську службу зовнішніх дій (EEAS).

Деталі

Минулого тижня країни Балтії та Словаччина вислали в цілому сім росіян.

За інформацією видання, очікується, що на цьому тижні Польща наслідує цей приклад. Як додали дипломатичні джерела ЄС, за ними також можуть послідувати Болгарія і Румунія.

Відзначається, що Велика Британія допомагала чеським дипломатам довести союзникам, що російські найманці підірвали склад боєприпасів в чеському місті Врбетіце в 2014 році, точно так само, як вони намагалися отруїти колишнього російського шпигуна в Англії в 2018 році.

"Ми продовжимо координувати нашу відповідь на ворожі дії Росії з широким колом міжнародних партнерів", - відповів британський чиновник.

Він зазначив, що Лондон уже вжив заходів, викликавши російського посла зі скаргою.

Контекст

17 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей.

У зв'язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрила в роботі на спецслужби.

Москва спростувала звинувачення, назвавши їх абсурдними. Після цього Росія оголосила персонами нон грата і вислала з країни 20 чеських дипломатів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами