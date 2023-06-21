ЕС покроет 45% всех потребностей: фон дер Ляйен раскрыла детали нового фонда для Украины

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"Какие предполагаемые потребности? К 2027 году остающийся бюджетный дефицит Украины составляет около 60 миллиардов евро. Потребности для быстрого восстановления составляют около 50 миллиардов евро. Это составляет в целом 110 миллиардов евро до 2027 года, которые не покрыты. Поэтому вчера я предложила странам-членам ЕС покрыть 45% этого дефицита - это 50 млрд евро для Украины", - сказала глава Еврокомиссии.

Детали

Фон дер Ляйен напомнила, что вчера, 20 июня, Еврокомиссия предложила создать новый фонд для Украины в рамках бюджета Евросоюза. "Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года. Финансирование Фонда будет осуществляться тремя способами: за счет грантов из бюджета ЕС; с кредитами, привлеченными на рынках капитала; и, наконец, с помощью доходов от обездвиженных российских активов. Мы выйдем с предложением по этим активам до летнего перерыва", - сообщила она.

По ее словам, ЕС будет работать с Украиной над "планом инвестиций и реформ" для реализации идеи фонда. "Этот план также мог бы стать якорем для всех международных доноров, включая частный сектор. Это поможет нам координировать свои действия и максимизировать наше влияние. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что мы с Украиной столько, сколько потребуется", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним

Еврокомиссия готовит механизм по использованию доходов от замороженных активов рф для помощи Украине.