ЄС покриє 45% усіх потреб: фон дер Ляєн розкрила деталі нового фонду для України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Європейський Союз збирається покрити 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року, заявила під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні у середу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує УНН.
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"Які передбачувані потреби? До 2027 року бюджетний дефіцит України, що залишається, становить близько 60 мільярдів євро. Потреби для швидкого відновлення становлять близько 50 мільярдів євро. Це становить загалом 110 мільярдів євро до 2027 року, які не покриті. Тому вчора я запропонувала країнам-членам ЄС покрити 45% цього дефіциту - це 50 млрд євро для України", - сказала голова Єврокомісії.
Деталі
Фон дер Ляєн нагадала, що вчора, 20 червня, Єврокомісія запропонувала створити новий фонд для України в межах бюджету Євросоюзу. "Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року. Фінансування Фонду здійснюватиметься трьома способами: за рахунок грантів з бюджету ЄС; із кредитами, залученими на ринках капіталу; і, зрештою, з допомогою доходів від знерухомлених російських активів. Ми вийдемо з пропозицією щодо цих активів до літньої перерви", - повідомила вона.
З її слів, ЄС працюватиме з Україною над "планом інвестицій та реформ" для реалізації ідеї фонду. "Цей план також міг би стати якорем для всіх міжнародних донорів, включаючи приватний сектор. Це допоможе нам координувати свої дії та максимізувати наш вплив. Саме це ми маємо на увазі, коли кажемо, що ми з Україною стільки, скільки буде потрібно", - підкреслила фон дер Ляєн.
Нагадаємо
Єврокомісія готує механізм з використання доходів від заморожених активів рф для допомоги Україні.