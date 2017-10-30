ЕС планирует запустить школу для детей стран "Восточного партнерства"

По его словам, Евросоюз уже запустил широкую программу "ЕС для молодежи". В рамках этой программы предполагается ввести "европейскую школу для восточноевропейского партнерства".

Как отметил Лоуренс Мередит, эта школа "предназначена для детей школьного возраста, где их будут знакомить с различными профессиями".

С целью лучшей реализации такой программы Лоуренс Мередит призвал страны восточноеропейського партнерства определить регионы, которые являются ключевыми для этой и других программ.

Напомним, в ЕП заявили, что для стран "Восточного партнерства" нужен лучший доступ к Интернету.