ЕС планирует запустить школу для детей стран "Восточного партнерства"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Евросоюз планирует разнообразить образовательные программы для стран "Восточного партнерства". Об этом в понедельник во время выступления на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданского общества ПА ЕВРОНЕСТ заявил директор программы Восточного соседства генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Лоуренс Мередит, передает корреспондент УНН.
По его словам, Евросоюз уже запустил широкую программу "ЕС для молодежи". В рамках этой программы предполагается ввести "европейскую школу для восточноевропейского партнерства".
Как отметил Лоуренс Мередит, эта школа "предназначена для детей школьного возраста, где их будут знакомить с различными профессиями".
С целью лучшей реализации такой программы Лоуренс Мередит призвал страны восточноеропейського партнерства определить регионы, которые являются ключевыми для этой и других программ.
Напомним, в ЕП заявили, что для стран "Восточного партнерства" нужен лучший доступ к Интернету.