ЄС планує запустити школу для дітей країн східноєвропейського партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Євросоюз планує урізноманітнити освітні програми для країн "Східного партнерства". Про це у понеділок під час виступу на засіданні комітету з соціальних питань, освіти, культури і громадянського суспільства ПА ЄВРОНЕСТ заявив директор програми Східного сусідства генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення Лоуренс Мередіт, передає кореспондент УНН.
За його словами, Євросоюз уже запустив широку програму "ЄС для молоді". У рамках цієї програми передбачається запровадити "європейську школу для східноєвропейського партнерства".
Як зазначив Лоуренс Мередіт, ця школа "призначена для дітей шкільного віку, де їх будуть знайомити з різними професіями".
З метою кращої реалізації такої програми Лоуренс Мередіт закликав країни східноєропейського партнерства визначити регіони, які є ключовими для цієї та інших програм.
Нагадаємо, у ЄП заявили, що для країн "Східного партнерства" потрібен кращий доступ до Інтернету.