ЕС планирует ввести ограничения на технологию распознавания лиц

Как заявил один из представителей власти, такие меры хотят предпринять с целью ограничения "безрозбирливого использования технологии распознавания лица" компаниями и государственными органами. Согласно плану, европейские граждане будут знать, когда используются их данные.

Сообщается, что брюссельская инициатива возникла на фоне разоблачения использования распознавания лица для мониторинга толпы в таких районах, как лондонский Кинг Кросс. Этот случай расследовался на прошлой неделе охраной данных Великобритании.

Напомним, в США хотят ограничить использование технологий распознавания лиц.