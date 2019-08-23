ЄС планує ввести обмеження на технологію розпізнавання обличчя
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Європейська Комісія вивчає способи запровадження жорстких обмежень на використання технології розпізнавання обличчя, намагаючись витіснити приховане стеження за громадянами Європи. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Irish Times.
Як заявив один із представників влади, таких заходів хочуть вжити з метою обмеження "безрозбірливого використання технології розпізнавання обличчя" компаніями та державними органами. Відповідно до плану, європейські громадяни знатимуть, коли використовуються їх дані.
Повідомляється, що брюссельська ініціатива виникла на тлі викриття використання розпізнавання обличчя для моніторингу натовпу в таких районах, як лондонський Кінг Крос. Цей випадок розслідувався минулого тижня охороною даних Великої Британії.
Нагадаємо, у США хочуть обмежити використання технологій розпізнавання обличчя.