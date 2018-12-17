ЕС планирует направить оценочную миссию в Украину в начале 2019 года

"ЕС готов принять меры по дальнейшему усилению своей поддержки, в частности в пользу пострадавших районов Украины. В этом контексте ЕС планировал направить оценочную миссию в Украину в начале 2019 года", - говорится в заявлении.



Как сообщал УНН, Верховная Рада должна в феврале проголосовать изменения в Конституцию во втором чтении по закреплению членства в ЕС и НАТО.



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