ВР у лютому повинна ухвалити зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада повинна у лютому проголосувати зміни до Конституції у другому читанні щодо закріплення членства у ЄС і НАТО. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на підсумковій прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Ухвалені кілька тижнів тому у першому читанні поправки до Конституції, які фіксують наш курс на вступ до Європейського союзу і членство в НАТО — теж частина цієї стратегії. Наполягатиму, до речі, щоби вже в лютому Верховна Рада підтримала їх у другому читанні і вони набули сили. Маю надію, що б вони набули чинності”, — сказав він.
Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд України підтримав зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.
Нагадаємо, Конституційний суд України вивчав законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО після того, як наприкінці вересня отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно цього законопроекту.