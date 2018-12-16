ВР в феврале должна принять изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО

"Принятые несколько недель назад в первом чтении поправки в Конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО - тоже часть этой стратегии. Настаиваю, кстати, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала их во втором чтении и они вступили в силу. Надеюсь, что они вступят в силу", - сказал он.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада в первом читанни одобрила законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.

Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Напомним, Конституционный суд Украины изучал законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО после того, как в конце сентября получил обращение Верховной Рады о предоставлении заключения относительно этого законопроекта.