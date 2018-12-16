ВР в феврале должна принять изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада должна в феврале проголосовать изменения в Конституцию во втором чтении по закреплению пути на получение членства в ЕС и НАТО. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Принятые несколько недель назад в первом чтении поправки в Конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО - тоже часть этой стратегии. Настаиваю, кстати, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала их во втором чтении и они вступили в силу. Надеюсь, что они вступят в силу", - сказал он.
Напомним, 22 ноября Верховная Рада в первом читанни одобрила законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Напомним, Конституционный суд Украины изучал законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО после того, как в конце сентября получил обращение Верховной Рады о предоставлении заключения относительно этого законопроекта.