ЄС планує направити оціночну місію в Україну на початку 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Європейський Союз готовий посилити свою підтримку Україні, зокрема областям, що постраждали внаслідок бойових дій. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками п’ятої зустрічі ради асоціації Україна-ЄС, передає УНН.
"ЄС готовий вжити заходів щодо подальшого посилення своєї підтримки, зокрема на користь постраждалих районів України. У цьому контексті ЄС планував направити оціночну місію в Україну на початку 2019 року", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада повинна у лютому проголосувати зміни до Конституції у другому читанні щодо закріплення членства у ЄС і НАТО.
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