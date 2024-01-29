ЕС отрицает планы принудить Венгрию одобрить помощь Украине - СМИ
Киев • УНН
ЕС отрицает сообщения о том, что планирует ввести финансовые санкции против Венгрии, чтобы заставить ее согласиться на финансирование помощи Украине.
Высокопоставленный чиновник Европейского Союза отрицает, что страны-члены обсуждают финансовое принуждение, чтобы заставить Венгрию согласиться на финансирование для Украины, пишет Sky News, информирует УНН.
Детали
В сообщении Financial Times говорилось о том, что ЕС планирует "саботировать" экономику Венгрии, если она заблокирует дальнейший пакет помощи Украине на саммите на этой неделе.
"Документ, о котором говорится в статье Financial Times, является справочной запиской, написанной секретариатом Совета под собственную ответственность, которая описывает текущее состояние венгерской экономики", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС Sky News.
"Это фактологический документ, который не отражает состояние текущих переговоров. В ноте не изложено ни одного конкретного плана, связанного с (долгосрочным бюджетом ЕС-ред.) и Фондом для Украины, а также не изложено ни одного плана, связанного с Венгрией", - говорится в заявлении.
Чиновник добавил, что бюджетные переговоры "продолжаются" и "всегда базировались на поиске компромисса", приемлемого для всех стран-членов.
Дополнение
Венгрия в понедельник дала понять о своей готовности к компромиссу, позволяющему финансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока, перед экстренным саммитом в четверг.
ЕС отрицает планы принудить Венгрию одобрить помощь Украине - СМИ
ЕС отрицает сообщения о том, что планирует ввести финансовые санкции против Венгрии, чтобы заставить ее согласиться на финансирование помощи Украине.
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