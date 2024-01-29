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ЄС заперечує плани примусити Угорщину схвалити допомогу Україні - ЗМІ

ЄС заперечує плани примусити Угорщину схвалити допомогу Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26532 перегляди

ЄС заперечує повідомлення про те, що планує запровадити фінансові санкції проти Угорщини, щоб змусити її погодитися на фінансування допомоги Україні.

Високопосадовець Європейського Союзу заперечив, що країни-члени обговорюють фінансовий примус, щоб змусити Угорщину погодитися на фінансування для України, пише Sky News, інформує УНН

Деталі 

У  повідомленні Financial Times йшлося про те, що ЄС планує "саботувати" економіку Угорщини, якщо вона заблокує подальший пакет допомоги Україні на саміті цього тижня. 

"Документ, про який йдеться у статті Financial Times, є довідковою запискою, написаною секретаріатом Ради під власну відповідальність, яка описує поточний стан угорської економіки", - заявив високопосадовець ЄС Sky News.

"Це фактологічний документ, який не відображає стан поточних переговорів. У ноті не викладено жодного конкретного плану, пов'язаного з (довгостроковим бюджетом ЄС-ред.) та Фондом для України, а також не викладено жодного плану, пов'язаного з Угорщиною", - йдеться у заяві.

Чиновник додав, що бюджетні переговори "тривають" і "завжди базувалися на пошуку компромісу", прийнятного для всіх країн-членів.

Доповнення 

Угорщина у понеділок дала зрозуміти про свою готовність до компромісу, що дозволяє фінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку, перед екстреним самітом у четвер. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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