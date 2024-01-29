ЄС заперечує плани примусити Угорщину схвалити допомогу Україні - ЗМІ
Київ • УНН
ЄС заперечує повідомлення про те, що планує запровадити фінансові санкції проти Угорщини, щоб змусити її погодитися на фінансування допомоги Україні.
Високопосадовець Європейського Союзу заперечив, що країни-члени обговорюють фінансовий примус, щоб змусити Угорщину погодитися на фінансування для України, пише Sky News, інформує УНН.
Деталі
У повідомленні Financial Times йшлося про те, що ЄС планує "саботувати" економіку Угорщини, якщо вона заблокує подальший пакет допомоги Україні на саміті цього тижня.
"Документ, про який йдеться у статті Financial Times, є довідковою запискою, написаною секретаріатом Ради під власну відповідальність, яка описує поточний стан угорської економіки", - заявив високопосадовець ЄС Sky News.
"Це фактологічний документ, який не відображає стан поточних переговорів. У ноті не викладено жодного конкретного плану, пов'язаного з (довгостроковим бюджетом ЄС-ред.) та Фондом для України, а також не викладено жодного плану, пов'язаного з Угорщиною", - йдеться у заяві.
Чиновник додав, що бюджетні переговори "тривають" і "завжди базувалися на пошуку компромісу", прийнятного для всіх країн-членів.
Доповнення
Угорщина у понеділок дала зрозуміти про свою готовність до компромісу, що дозволяє фінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку, перед екстреним самітом у четвер.