ЕС отменил последние торговые санкции против Сирии и возобновил сотрудничество со страной

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Министры ЕС отменили санкции на импорт сирийской нефти и золота. Также возобновлено соглашение о сотрудничестве, которое было заморожено с 2011 года.

Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение об отмене оставшихся торговых санкций против Сирии и возобновлении действия соглашения о сотрудничестве со страной. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение позволяет возобновить импорт сирийской нефти, золота, алмазов и других драгоценных металлов в страны ЕС.

Соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и Сирией было заморожено в 2011 году после начала гражданской войны, вспыхнувшей на фоне протестов против режима Башара Асада.

ЕС продолжает постепенное снятие ограничений

Большинство санкций против Сирии Евросоюз отменил еще в прошлом году после того, как новое сирийское руководство начало сотрудничать с международным сообществом после революции.

Теперь министры иностранных дел ЕС также согласовали отмену санкций против министерств внутренних дел и обороны Сирии.

В Reuters отмечают, что решение стало очередным шагом к постепенному восстановлению политических и экономических отношений между Евросоюзом и Сирией после многолетней изоляции страны.

