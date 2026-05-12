ЕС отменил последние торговые санкции против Сирии и возобновил сотрудничество со страной
Киев • УНН
Министры ЕС отменили санкции на импорт сирийской нефти и золота. Также возобновлено соглашение о сотрудничестве, которое было заморожено с 2011 года.
Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение об отмене оставшихся торговых санкций против Сирии и возобновлении действия соглашения о сотрудничестве со страной. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Решение позволяет возобновить импорт сирийской нефти, золота, алмазов и других драгоценных металлов в страны ЕС.
Соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и Сирией было заморожено в 2011 году после начала гражданской войны, вспыхнувшей на фоне протестов против режима Башара Асада.
ЕС продолжает постепенное снятие ограничений
Большинство санкций против Сирии Евросоюз отменил еще в прошлом году после того, как новое сирийское руководство начало сотрудничать с международным сообществом после революции.
рф сохраняет войска, авиацию и корабли в Сирии вопреки заявлениям о сокращении присутствия29.04.26, 05:48 • 5520 просмотров
Теперь министры иностранных дел ЕС также согласовали отмену санкций против министерств внутренних дел и обороны Сирии.
В Reuters отмечают, что решение стало очередным шагом к постепенному восстановлению политических и экономических отношений между Евросоюзом и Сирией после многолетней изоляции страны.
рф стала ключевым поставщиком нефти для Сирии - Reuters01.05.26, 18:46 • 3804 просмотра