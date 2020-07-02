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ЕС не признает "голосование" о поправках в конституцию РФ на оккупированных украинских территориях

ЕС не признает "голосование" о поправках в конституцию РФ на оккупированных украинских территориях

Киев  •  УНН

 • 14165 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Европейский союз не признает "голосование" о поправках в конституцию Российской Федерации, незаконно проведенное на оккупированных украинских территориях. Об этом во время брифинга в Брюсселе сказал представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано, передает корреспондент УНН.

"Вы знаете, что голосование проходило не только в России, но и на украинской территории, с одной стороны, которая была незаконно аннексирована, то есть в Крыму, а также на украинских территориях, которые в настоящее время не находятся под контролем законного правительства Украины (на Донбассе – ред.). Мы не признаем голоса на этих территориях, потому что они принадлежат Украине. Это наша давняя позиция", - сказал Стано.

Он также отметил, что российское "голосование" на украинских территориях, по мнению Евросоюза, вообще не должно было происходить.

Кроме того, представитель ЕС заявил о необходимости расследовать все сообщения о нарушениях во время "голосования" за поправки в Конституцию, зафиксированные на территории РФ.

"Нам известны сообщения и заявления о нарушениях во время голосования, включая принуждение избирателей, двойное голосование, нарушение тайны голосования и утверждения о насилии со стороны полиции в отношении журналиста, присутствовавшего для наблюдения. Мы ожидаем, что все сообщения будут должным образом расследованы, потому что это серьезные обвинения", - отметил Стано.

Как сообщал УНН, по словам представителя ЕС, члены Европейского парламента, которые совершили визит на территорию временно оккупированного Россией Крыма, не являются официальной делегацией ЕС и не являются наблюдательной миссией Европейского парламента.

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