ЄС не визнає "голосування" щодо поправок у конституцію РФ на окупованих українських територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Європейський союз не визнає "голосування" щодо поправок до конституції Російської Федерації, як було незаконно проведене на окупованих українських територіях. Про це під час брифінгу в Брюсселі сказав представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Пітер Стано, передає кореспондент УНН.
"Ви знаєте, що голосування проходило не тільки в Росії, але і на українській території, з одного боку, яка була незаконно анексована, тобто в Криму, а також на українських територіях, які нині не перебувають під контролем законного уряду України (на Донбасі - ред.). Ми не визнаємо голосу на цих територіях, тому що вони належать Україні. Це наша давня позиція", - сказав Стано.
Він також зазначив, що російське "голосування" на українських територіях, на думку Євросоюзу, взагалі не повинно було відбуватися.
Крім того, представник ЄС заявив про необхідність розслідувати всі повідомлення про порушення під час "голосування" за поправки до Конституції, зафіксовані на території РФ.
"Нам відомі повідомлення і заяви про порушення під час голосування, включаючи примус виборців, подвійне голосування, порушення таємниці голосування та твердження про насильство з боку поліції щодо журналіста, який був присутній для спостереження. Ми очікуємо, що всі повідомлення будуть належним чином розслідувані, тому що це серйозні звинувачення", - зазначив Стано.
Як повідомляв УНН, за словами представника ЄС, члени Європейського парламенту, які вчинили візит на територію тимчасово окупованого Росією Криму, не є офіційною делегацією ЄС і не є наглядовою місією Європейського парламенту.