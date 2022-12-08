ЕС не будет признавать документы, выданные рф на оккупированных территориях Украины и Грузии: принято решение

ukru
19:57 • 32123 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 53448 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 86398 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 129689 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133272 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110449 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104403 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91023 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111081 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136350 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 48549 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 90215 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 20555 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 35548 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 30606 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 229967 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260445 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198347 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203683 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 32131 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 95376 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117243 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119704 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127159 просмотра
Актуальное
ЕС не будет признавать документы, выданные рф на оккупированных территориях Украины и Грузии: принято решение

ЕС не будет признавать документы, выданные рф на оккупированных территориях Украины и Грузии: принято решение

Киев • УНН

 • 836155 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Европейском Союзе не будут признавать российские документы, изданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии. Соответствующее решение принял Совет ЕС, передает УНН со ссылкой на сайт Евросовета.

Цитата

"Сегодня Совет ЕС принял решение о непринятии российских проездных документов, оформленных на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Это решение является ответом на непровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины и практику выдачи россией загранпаспортов гражданам оккупированных территорий. Это также следует за односторонним решением россии признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", - говорится в сообщении.

Добавим

Как отмечено на сайте Евросовета, российские проездные документы, выданные лицам, проживающим на оккупированных россией регионах Украины или территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

"Российские проездные документы, изданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики и обеспечение безопасности государств-членов ЕС", - говорится в сообщении.

Контекст

После незаконной аннексии Крымского полуострова в марте 2014 года россия выдавала российские загранпаспорта жителям Крыма. В апреле 2019 года эта практика была распространена на неподконтрольные правительству Донецкой и Луганской области, а в июле 2022 года – на оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. Систематическая выдача российских паспортов в этих оккупированных регионах еще одно нарушение международного права, а также территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

ЕС неоднократно самым решительным образом осуждал военные действия россии в Украине и выражал полную солидарность с народом Украины. Страны-члены ЕС решительно отвергли и однозначно осудили незаконную аннексию россией украинских регионов и территорий, а также признание россии независимости грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.

В ответ на российскую аннексию Крыма и последние события в агрессионной войне россии против Украины был введен ряд индивидуальных и экономических санкций. ЕС также полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы