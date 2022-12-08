ЕС не будет признавать документы, выданные рф на оккупированных территориях Украины и Грузии: принято решение

Цитата

"Сегодня Совет ЕС принял решение о непринятии российских проездных документов, оформленных на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Это решение является ответом на непровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины и практику выдачи россией загранпаспортов гражданам оккупированных территорий. Это также следует за односторонним решением россии признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", - говорится в сообщении.

Добавим

Как отмечено на сайте Евросовета, российские проездные документы, выданные лицам, проживающим на оккупированных россией регионах Украины или территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

"Российские проездные документы, изданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики и обеспечение безопасности государств-членов ЕС", - говорится в сообщении.

Контекст

После незаконной аннексии Крымского полуострова в марте 2014 года россия выдавала российские загранпаспорта жителям Крыма. В апреле 2019 года эта практика была распространена на неподконтрольные правительству Донецкой и Луганской области, а в июле 2022 года – на оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. Систематическая выдача российских паспортов в этих оккупированных регионах еще одно нарушение международного права, а также территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

ЕС неоднократно самым решительным образом осуждал военные действия россии в Украине и выражал полную солидарность с народом Украины. Страны-члены ЕС решительно отвергли и однозначно осудили незаконную аннексию россией украинских регионов и территорий, а также признание россии независимости грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.

В ответ на российскую аннексию Крыма и последние события в агрессионной войне россии против Украины был введен ряд индивидуальных и экономических санкций. ЕС также полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией.