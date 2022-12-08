ЄС не визнаватиме документи, видані рф на окупованих територіях України та Грузії: ухвалено рішення

Цитата

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про неприйняття російських проїзних документів, оформлених на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію росії проти України та практику видачі росією закордонних паспортів громадянам окупованих територій. Це також слідує за одностороннім рішенням росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як зазначено на сайті Євроради, російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих росією регіонах України чи територіях Грузії, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.

"Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, уже не визнаються або знаходяться в процесі невизнання державами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на встановлення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики та гарантування безпеки держав-членів ЄС", - йдеться у повдіомленні

Контекст

Після незаконної анексії Кримського півострова в березні 2014 року росія видавала російські закордонні паспорти жителям Криму. У квітні 2019 року ця практика була поширена на непідконтрольні уряду Донецьку та Луганську області, а в липні 2022 року – на окуповані Херсонську та Запорізьку області. Систематична видача російських паспортів у цих окупованих регіонах є ще одним порушенням міжнародного права, а також територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

ЄС неодноразово найрішучішим чином засуджував військові дії росії в Україні та висловлював повну солідарність з народом України. Країни-члени ЄС рішуче відкинули та однозначно засудили незаконну анексію росією українських регіонів і територій, а також визнання росією незалежності грузинських територій Абхазії та Південної Осетії.

У відповідь на російську анексію Криму та останні події в агресійній війні росії проти України було запроваджено низку індивідуальних та економічних санкцій. ЄС також повністю призупинив дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією.