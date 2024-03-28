ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  40163 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  38375 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  61188 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  133887 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139720 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143031 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152060 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127157 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139872 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126566 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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27 марта 2024, 10:45  •  182422 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  541652 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  493251 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  507983 просмотра

ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico

В ЕС планируют предложить совместные инициативы по закупке вооружений до конца апреля и активизировать усилия по предоставлению следующего транша военной помощи Украине объемом 500 млн евро, а также продолжат обсуждение обязательств по безопасности, чтобы завершить работу над совместным заявлением ЕС и Украины.

Война •   •  5065 просмотра
ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico

россия готовит законопроект для запрета украинской литературы на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

россияне борются со всем украинским на оккупированных территориях и планируют законодательно запретить украинскую литературу, разработав законопроект о регулировании библиотечных фондов и изъятии из них книг, которые считаются "информационными агентами".

Война •   •  6135 просмотра
россия готовит законопроект для запрета украинской литературы на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Более 60% украинцев против того, чтобы налоговики имели доступ к банковской тайне без решения суда - исследование

Более 60% украинцев выступают против предоставления налоговым органам доступа к банковской тайне и взыскания налогового долга без решения суда, ссылаясь на беспокойство относительно усиления фискального давления и коррупционных рисков.

Общество •   •  6413 просмотра
Более 60% украинцев против того, чтобы налоговики имели доступ к банковской тайне без решения суда - исследование

"Это огромная машина": Буданов рассказал о российской пропаганде

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина не сможет полностью уничтожить российскую пропаганду из-за огромных финансовых и человеческих ресурсов россии во многих странах мира.

Война •   •  7005 просмотра
"Это огромная машина": Буданов рассказал о российской пропаганде

В Киевской области спасли двоих детей из горящего дома

В селе Гоголев Киевской области загорелся жилой дом, в результате чего погибли мать и ребенок, еще двое детей были спасены, одного из них госпитализировали.

Общество •   •  6244 просмотра
В Киевской области спасли двоих детей из горящего дома

В части Украины объявили штормовое предупреждение: спасатели предупредили о сильном ветре

Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Украины, кроме северо-востока, из-за значительных порывов ветра 15-20 м/с и сильных дождей на Закарпатье и в Карпатах.

Общество •   •  6419 просмотра
В части Украины объявили штормовое предупреждение: спасатели предупредили о сильном ветре

Признаки коррупции: САП обнаружили необоснованными активы руководителя сектора таможни, в суд направлен иск

САП признала необоснованным приобретение активов на сумму более 8,6 млн грн матерью начальника сектора Киевской таможни ГФС и подала иск об их взыскании в доход государства.

Криминал и ЧП •   •  5749 просмотра
Признаки коррупции: САП обнаружили необоснованными активы руководителя сектора таможни, в суд направлен иск

Правительства Украины и Польши работают над решением пяти определенных шагов по деблокаде границы - Шмыгаль

Украина и Польша договорились о пяти шагах для разблокирования границы, включая ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, анализ аграрной политики и транспорта со стороны ЕС, запрет экспорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в ЕС, создание антикризисного штаба и разрешение на транзит топлива через границу.

Экономика •   •  9763 просмотра
Правительства Украины и Польши работают над решением пяти определенных шагов по деблокаде границы - Шмыгаль

россияне на оккупированной Донетчине начнут призыв с 1 апреля

россияне на оккупированной Донецкой области начнут призыв граждан 1994-2006 годов рождения на военную службу с 1 апреля 2024 года.

Война •   •  8900 просмотра
россияне на оккупированной Донетчине начнут призыв с 1 апреля

Латвия выделит более 4 млн евро на курсы для интеграции украинских беженцев

Правительство Латвии выделит 4,44 миллиона евро Фонду социальной интеграции для организации бесплатных культурно-ориентационных курсов, уроков латышского языка и интеграционных мероприятий для украинских беженцев, проживающих в стране.

Общество •   •  6497 просмотра
Латвия выделит более 4 млн евро на курсы для интеграции украинских беженцев