ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico

В Европейском Союзе наработали следующие шаги для увеличения финансовой и военной поддержки Украины и собираются представить предложение о совместных инициативах по закупкам оружия до конца апреля, со ссылкой на соответствующий документ сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, "в документе, который воплощает принятое на прошлой неделе Евросоветом в конкретные действия, датированном 25 марта, указаны следующие шаги для увеличения финансовой и военной поддержки Украины".

"Согласно документу, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель "как ожидается, представит предложение о совместных инициативах по закупкам (летального и нелетального) до апреля 2024 года", - пишет издание.

Глава дипломатии ЕС, как указано, также "еще больше активизирует усилия" по заключению соглашения по следующему траншу в 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира, который блокирует Венгрия.

Боррель и страны ЕС также продолжат обсуждение обязательств по безопасности, чтобы завершить работу над совместным заявлением ЕС и Украины, пишет издание со ссылкой на документ.

Также сообщается со ссылкой на двух дипломатов ЕС и еврочиновника, что 22 апреля в Люксембурге встретятся министры обороны ЕС. Они присоединятся к министрам иностранных дел стран блока, которые уже должны были собраться в Люксембурге.

"Дополнительная встреча символизирует рост ощущения в Брюсселе необходимости срочно активизировать оборону, особенно с учетом того, что США не решаются продолжать финансировать Украину, и возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента", - пишет издание.

Лидеры ЕС и их окружение вернулись домой после саммита Евросовета на прошлой неделе с растущим ощущением того, что россия должна потерпеть поражение в войне с Украиной, как сказал президент Литвы Гитанас Науседа - и что поддержка оборонных облигаций растет (выпуск совместных долговых обязательств на военные расходы).

"Все больше и больше государств-членов поддерживают эту идею, - сказал один из чиновников ЕС. - Если Германия сделает движение, Нидерланды тоже сделают движение".

Однако, как отмечает Николай фон Ондарца из Немецкого института международных дел и вопросов безопасности, это вряд ли произойдет в ближайшее время. Любой шаг, пишет издание, должен исходить от либеральной партии СвДП, которая категорически против этой идеи.

Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил холодную критику в отношении использования бюджета ЕС для финансирования оборонных и военных проектов (впервые сообщила FT). "Новые предложения делаются каждый день", - сказал Шольц, бывший министр финансов, когда его спросили, можно ли использовать бюджет ЕС на оборону. "Я никогда раньше не видел ничего подобного в Европе, и я наблюдаю уже довольно давно. Поэтому я не верю в это", - указывал он.

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