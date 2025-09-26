ЕС начал антидемпинговое расследование в отношении импорта удобрений из россии

ЕС инициировал расследование в отношении импорта мочевины из россии в ответ на жалобы европейских производителей удобрений о демпинговых поставках, нарушающих ценовое равновесие на рынке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Отраслевая ассоциация Fertilizers Europe заявила, что российские экспортеры пользуются преимуществами "искусственно заниженных, фиксированных государством цен на природный газ" — ключевое сырье для производства мочевины. Это, по словам организации, позволяет им демпинговать и вытеснять конкурентов из ЕС, согласно сообщению о начале антидемпингового расследования.

Как отмечает издание, россия остается одним из крупнейших поставщиков мочевины в ЕС, особенно после того, как сокращение поставок российского газа заставило многие европейские заводы по производству удобрений остановить работу. Такая зависимость вызывает беспокойство, что Москва может сократить поставки, повысить цены или намеренно завалить рынок большими объемами, нанося ущерб фермерам в странах блока.

Расследование охватит импорт в период с июля 2024 года по июнь текущего года. Если факт демпинга будет подтвержден, это может привести к введению пошлин.

Напомним

В июне Совет ЕС принял новые пошлины на импорт из россии и беларуси, чтобы уменьшить зависимость от их агропродукции. Под ограничения попадут удобрения и 15% аграрного экспорта.