ЄС розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту добрив з росії
Київ • УНН
Європейський Союз розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту сечовини з росії. Виробники добрив ЄС стверджують, що російські експортери користуються заниженими цінами на газ, що дозволяє їм демпінгувати та витісняти конкурентів.
ЄС ініціював розслідування щодо імпорту сечовини з росії у відповідь на скарги європейських виробників добрив про демпінгові поставки, які порушують цінову рівновагу на ринку. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Галузева асоціація Fertilizers Europe заявила, що російські експортери користуються перевагами "штучно занижених, фіксованих державою цін на природний газ" — ключову сировину для виробництва сечовини. Це, за словами організації, дозволяє їм демпінгувати та витісняти конкурентів з ЄС, згідно з повідомленням про початок антидемпінгового розслідування.
Як зазначає видання росія залишається одним із найбільших постачальників сечовини до ЄС, особливо після того, як скорочення поставок російського газу змусило багато європейських заводів із виробництва добрив зупинити роботу. Така залежність викликає занепокоєння, що Москва може скоротити постачання, підвищити ціни або навмисно завалити ринок великими обсягами, завдаючи шкоди фермерам у країнах блоку.
Розслідування охопить імпорт у період із липня 2024 року до червня поточного року. Якщо факт демпінгу буде підтверджено, це може призвести до запровадження мит.
Нагадаємо
У червні Рада ЄС ухвалила нові мита на імпорт з росії та білорусі, щоб зменшити залежність від їхньої агропродукції. Під обмеження потраплять добрива та 15% аграрного експорту.