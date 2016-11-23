ЕС на саммите хочет увидеть реальные результаты по реформам в Украине - П.Климкин

"Какие приоритеты в ЕС? Увидеть и убедиться, что реформы - это не разговоры, а реальные результаты. Что борьба с коррупцией уже приносит результаты. И что солидарность с Украиной и давление на Россию, в том числе санкционное - это единственно правильная политика" , - отметил П.Климкин.

При этом он добавил, что важным для Украины является то, чтобы ЕС понял - "нашему европейскому выбору и всеохватывающим реформам нет возврата". "Что Украина за последние три года достигла прогресса, которого не было за предыдущие 22 года независимости. Что ЕС имеет все основания поддерживать как наши реформы, так и европейскую солидарность с нами в противодействии российской агрессии", - отметил министр.

В то же время глава МИД Украины указал, что к саммитам всегда были особые ожидания. "Но должен многих разочаровать, саммиты - это, кроме всего прочего, чрезвычайно важная рутина, но отнюдь не фиеста. Это - рабочее мероприятие, повестка дня которого формируется наугад, а определяется приоритетами обеих сторон", - отметил П.Климкин.

Напомним, П.Климкин отметил, что недавнее решение Брюсселя о предоставлении российскому "Газпрому" дополнительных преференций в использовании газопровода OPAL или активизации работы по расширению мощностей "Северного потока" в обход Украины вряд ли может считаться проявлением солидарности Европы с Украиной.