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ЄС на саміті хоче побачити реальні результати щодо реформ в Україні - П.Клімкін

Київ • УНН

 • 7029 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Європейський Союз під час саміту хоче побачити реальні результати щодо реформ в Україні. Про це йдеться у блозі у виданні "Новое время" міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо прийдешнього саміту Україна-ЄС, передає УНН.

ЄС на саміті хоче побачити реальні результати щодо реформ в Україні - П.Клімкін

"Які пріоритети в ЄС? Побачити і переконатися, що реформи – це не балачки, а реальні результати. Що боротьба з корупцією вже приносить результати. І що солідарність з Україною та тиск на Росію, у тому числі санкційний, – це єдино правильна політика", - зазначив П.Клімкін.

При цьому він додав, що найважливішим для України є те, щоб ЄС зрозумів – "нашому європейському вибору та всеохоплюючим реформам нема вороття". "Що Україна за останні три роки досягла прогресу, якого не було за попередні 22 роки незалежності. Що ЄС має усі підстави підтримувати як наші реформи, так і європейську солідарність з нами у протидії російській агресії", - зауважив міністр.

Водночас голова МЗС України вказав, що до самітів завжди були особливі очікування. "Але мушу багатьох розчарувати, саміти – це, крім всього іншого, надзвичайно важлива рутина, але аж ніяк не фієста. Це – робочий захід, порядок денний якого не формується навмання, а визначається пріоритетами обох сторін", - зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, П.Клімкін зазначив, що нещодавнє рішення Брюсселя про надання російському "Газпрому" додаткових преференцій у використанні газопроводу OPAL чи активізацію роботи з розширення потужностей "Північного потоку" в обхід України навряд чи може вважатися виявом солідарності Європи з Україною.

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