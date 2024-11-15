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ЕС может выплатить Украине 4,1 млрд евро до конца года - Еврокомиссия

ЕС может выплатить Украине 4,1 млрд евро до конца года - Еврокомиссия

Киев  •  УНН

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Выплата транша помощи ЕС Украине на 4,1 млрд евро ожидает одобрения Совета ЕС. Еврокомиссия надеется осуществить выплату до конца 2023 года.

Срок выплаты транша помощи ЕС Украине в размере 4,1 млрд евро зависит от решения Совета ЕС, но в Европейской комиссии надеются, что выплату удастся сделать еще в этом году, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро в пятницу на брифинге в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

"Теперь это в руках Совета (ЕС) - подтвердить, что они согласны с нашей оценкой. Конечно, сроки выплаты... в руках Совета (ЕС), как только Совет (ЕС) даст зеленый свет, тогда, конечно, (Евро)комиссия, очевидно, может продолжить с выплатой. Сама президент (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) уже сказала, что мы надеемся, что эту выплату еще можно будет осуществить в этом году", - сказала Писонеро.

Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро - Шмыгаль14 нояб. 2024, 15:56 • 18524 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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