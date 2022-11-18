ЕС: мир в Украине невозможен, пока россия не выведет свои войска

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"Я боюсь, что россия не готова к выводу войск, а пока она не выведет войска, мир будет невозможен. Именно россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет устойчивого мира", – сказал Боррель агентству Reuters, находясь в Самарканде.

Детали

Ранее в среду глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что сейчас, возможно, удобное время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Для вас желательно вести переговоры в тот момент, когда вы сильны, а ваш противник слаб", - заявил Милли, выступая на брифинге в Пентагоне.

"Российские вооруженные силы предстали перед трудностями", - добавил он, указав на большие потери российских танков, боевых машин, истребителей и вертолетов.

Если боевые действия замедлятся, сказал Милли, это может открыть окно для переговоров о политическом урегулировании.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война может закончиться раньше, чем Украина уволит все таким путем.