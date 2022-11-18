ЄС: мир в Україні неможливий, доки росія не виведе свої війська

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"Я боюся, що росія не готова до виведення військ, а поки вона не виведе війська, мир буде неможливим. Саме росія має зробити мир можливим, агресор має піти, якщо він хоче стійкого миру", – сказав Боррель агентству Reuters, перебуваючи у Самарканді.

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Раніше в середу голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що зараз, можливо, слушний час для початку мирних переговорів між Україною та Росією.

"Для вас бажано вести переговори в той момент, коли ви сильні, а ваш противник слабкий", - заявив Міллі, виступаючи на брифінгу в Пентагоні.

"Російські збройні сили постали перед труднощами", - додав він, вказавши на великі втрати російських танків, бойових машин, винищувачів і гелікоптерів.

Якщо бойові дії сповільняться, сказав Міллі, це може відкрити «вікно» для переговорів про політичне врегулювання.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить все таким шляхом.