ЕС инвестировал более 1,1 миллиарда евро в образование и науку Украины - Лисовой

Европейский Союз продолжает инвестировать в образование и науку Украины. С 2022 года на эти цели направлено более 1,1 млрд. Об этом по итогам первого Диалога высокого уровня Украина - ЕС по вопросам образования и навыков, который состоялся в Брюсселе, заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Как отметил Лисовой, более 210 млн евро было направлено через программу Erasmus+, что позволило:

поддержать более 52 тыс. украинских участников академической мобильности;

профинансировать более чем 370 проектов сотрудничества;

обеспечить печать и доставку 1,5 млн учебников для украинских детей.

Это мероприятие состоялось при участии исполнительного вице-президента Европейской комиссии по социальным правам, навыкам, качественным рабочим местам и готовности Роксаны Мынзату.

Украина и ЕС также подтвердили совместное обязательство, зафиксированное в 2023 году — усиление сотрудничества в сфере образования и развития навыков как одного из ключевых элементов восстановления Украины, ее реконструкции и евроинтеграции, заявили в Минобразования и науки.

Напомним

Министерство образования и науки Украины сообщило, что Европейская комиссия выделила 25 млн евро на модернизацию украинских детсадов в рамках инициативы "First Steps Forward". Средства направят на строительство укрытий, создание безбарьерной среды и обновление игровых пространств.