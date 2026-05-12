Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
"Обновите вашу деятельность и доход": почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средств
ЕС инвестировал более 1,1 миллиарда евро в образование и науку Украины - Лисовой

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

ЕС направил более 1,1 млрд евро на украинское образование и науку с 2022 года. Средства пошли на академическую мобильность, печать учебников и обновление детских садов.

Европейский Союз продолжает инвестировать в образование и науку Украины. С 2022 года на эти цели направлено более 1,1 млрд. Об этом по итогам первого Диалога высокого уровня Украина - ЕС по вопросам образования и навыков, который состоялся в Брюсселе, заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Как отметил Лисовой, более 210 млн евро было направлено через программу Erasmus+, что позволило:

  • поддержать более 52 тыс. украинских участников академической мобильности;
    • профинансировать более чем 370 проектов сотрудничества;
      • обеспечить печать и доставку 1,5 млн учебников для украинских детей.

        Это мероприятие состоялось при участии исполнительного вице-президента Европейской комиссии по социальным правам, навыкам, качественным рабочим местам и готовности Роксаны Мынзату.

        Украина и ЕС также подтвердили совместное обязательство, зафиксированное в 2023 году — усиление сотрудничества в сфере образования и развития навыков как одного из ключевых элементов восстановления Украины, ее реконструкции и евроинтеграции, заявили в Минобразования и науки.

        Напомним

        Министерство образования и науки Украины сообщило, что Европейская комиссия выделила 25 млн евро на модернизацию украинских детсадов в рамках инициативы "First Steps Forward". Средства направят на строительство укрытий, создание безбарьерной среды и обновление игровых пространств.

        Евгений Устименко

        ПолитикаНовости МираОбразование