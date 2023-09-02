Ермак и советник президента США обсудили потребности Украины для дальнейшего освобождения территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Ермак проинформировал собеседника о потребностях украинских военных для деоккупации украинских территорий от российских захватчиков, сообщает Офис президента Украины, передает УНН.
Детали
Известно, что Ермак проинформировал Салливана о ситуации на фронте, где украинские войска продвигаются вперед. Он также озвучил потребности украинской армии для дальнейшего освобождения территории Украины от российских оккупантов.
Также руководитель Офиса главы государства сообщил о создании рабочих групп для разработки предложений и реализации каждого из 10 пунктов Формулы мира.
Кроме того, Андрей Ермак подчеркнул, что важно продолжать работу над заключением двусторонних соглашений о гарантиях безопасности для Украины. Эти соглашения должны быть заключены в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины.
Напомним
Также в пятницу советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан встретился с делегацией руководителей украинских антикоррупционных институций. В частности, был обсужден прогресс Украины в борьбе с коррупцией и обеспечении автономии этих важнейших институтов.