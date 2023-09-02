Єрмак та радник президента США обговорили потреби України для подальшого звільнення територій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Єрмак проінформував співрозмовника про потреби українських військових для деокупації українських територій від російських загарбників, повідомляє Офіс президента України, передає УНН.
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Відомо, що Єрмак поінформував Саллівана про ситуацію на фронті, де українські війська просуваються вперед. Він також озвучив потреби української армії для подальшого звільнення території України від російських окупантів.
Також керівник Офісу глави держави повідомив про створення робочих груп для розробки пропозицій та реалізації кожного з 10 пунктів Формули миру.
Крім того, Андрій Єрмак підкреслив, що важливо продовжувати роботу над укладенням двосторонніх угод про безпекові гарантії для України. Ці угоди мають бути укладені в рамках Спільної декларації G7 про підтримку України.
Нагадаємо
Також у п'ятницю радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з делегацією керівників українських антикорупційних інституцій. Зокрема, був обговорений прогрес України у боротьбі з корупцією та забезпеченні автономії цих найважливіших інституцій.