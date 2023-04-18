Ермак провел разговор с советником Сунака по вопросам национальной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу об актуальной ситуации на поле боя и важности поставок Украине необходимого оружия. Также политики обсудили подготовку к нынешнему Саммиту НАТО в Вильнюсе, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram руководителя ОПУ.
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"Обсудили актуальную ситуацию на поле боя и важность поставки Украине необходимого оружия для успешного освобождения оккупированных территорий.
Также обсудили подготовку к нынешнему Саммиту НАТО в Вильнюсе и необходимость получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс", - отметил Ермак.
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Глава ОПУ также сообщил, что в ходе разговора с Барроу политики обсудили дальнейшие шаги по реализации украинской Формулы мира.
"Обменялись мнениями относительно дальнейших шагов по реализации украинской Формулы мира. Поблагодарил за готовность Великобритании активно участвовать в этом процессе", - добавил он.
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