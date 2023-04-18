Єрмак провів розмову з радником Сунака з питань національної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу про актуальну ситуацію на полі бою та важливість постачання Україні необхідної зброї. Також політики обговорили підготовку до цьогорічного Саміту НАТО у Вільнюсі, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram керівника ОПУ.
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"Обговорили актуальну ситуацію на полі бою та важливість постачання Україні необхідної зброї для успішного звільнення окупованих територій.
Також обговорили підготовку до цьогорічного Саміту НАТО у Вільнюсі та необхідність отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до вступу нашої країни до Альянсу", - зазначив Єрмак.
Доповнення
Глава ОПУ також наголосив, що у ході розмови з Барроу політики обговорили подальші кроки з реалізації української Формули миру.
"Обмінялися думками щодо подальших кроків з реалізації української Формули миру. Подякував за готовність Великої Британії брати активну участь у цьому процесі", - додав він.
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