Ермак перед судебным заседанием рассказал, ознакомился ли с материалами своего дела

Экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак не знает, сколько конкретно времени понадобится ему и его защитникам, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела, которые сгруппированы в несколько больших томов. Об этом он рассказал перед началом судебного заседания 13 мая, передает УНН.

Детали

Журналистка спросила, сколько нужно времени, чтобы ознакомиться со значительным количеством страниц дела.

Больше, чем у нас есть. Да, там очень много (томов, – ред.). Но мы работаем в тех условиях, которые имеем - сказал Ермак.

Он также добавил, что за последние сутки значительное количество партнеров, знакомых и друзей выразили ему свою поддержку. Но использовать это во время своей защиты в суде экс-глава ОП не планирует.

Что нужно знать о "деле Ермака"

Вечером 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.

По версии следствия, жилищный кооператив, где расположен и дом Ермака, возводили компании, связанные с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Правоохранители считают, что для строительства использовали средства, которые якобы отмывала организованная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Следствие также заявляет о причастности Ермака к этой схеме.

Накануне Высший антикоррупционный суд должен был определить для Ермака меру пресечения. Сторона обвинения просила либо взять его под стражу, либо назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Адвокаты попросили перенести рассмотрение, чтобы получить время на ознакомление с 16 томами материалов дела.

На судебное заседание не пришли ни бывшие коллеги, ни экс-сотрудники Ермака. В то же время в суде присутствовал полковник Роман Червинский, которого связывают с появлением так называемых "пленок Ермака".

12 мая суд успел заслушать только сторону обвинения. Позицию прокуратуры представляла прокурор Валентина Гребенюк. Сам Ермак и его адвокаты должны выступить в суде сегодня, 13 мая.

Напомним

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что действующий Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в уголовном производстве относительно легализации 460 млн гривен на элитном строительстве под Киевом.