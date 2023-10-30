Ермак обсудил усиление ПВО с представителями США, Франции, Британии и Германии

Детали

Андрей Ермак провел онлайн встречу с:



советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном,



советником премьер-министра Британии по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу,



советником канцлера ФРГ по внешней политике Йенсом Плетнером,



советником президента Франции по континентальной Европе и Турции Бертраном Бюшвальтером,



советником президента Франции по стратегическим вопросам Ксавье Шателем.



Ермак поблагодарил за поддержку Украины в борьбе с рф. Обсудили результаты встречи на Мальте по Украинской Формуле мира, на которой рассмотрели пять пунктов формулы.

Также отдельно проговорили ситуацию на Ближнем Востоке.

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