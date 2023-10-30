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Єрмак обговорив підсилення ППО з представниками США, Франції, Британії та Німеччини

Київ • УНН

 • 40448 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів важливу розмову з радниками з нацбезпеки США, Франції, Британії та Німеччини, під час якої обговорили координацію подальших кроків у підготовці до зими, та зокрема - підсилення систем ППО і ПРО для захисту українських міст. Про це Єрмак повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Єрмак обговорив підсилення ППО з представниками США, Франції, Британії та Німеччини

Деталі

Андрій Єрмак провів онлайн зустріч з:

  • радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном,
  • радником прем’єр-міністра Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу,
  • радником канцлера ФРН з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером,
  • радником президента Франції з питань Континентальної Європи та Туреччини Бертраном Бюшвальтером,
  • радником Президента Франції зі стратегічних питань Кзавьє Шателєм.

Єрмак подякував за підтримку України у боротьбі з рф. Обговорили результати зустрічі радників з нацбезпеки і зовнішньополітичних радників на Мальті щодо української Формули миру, на якій розглянули п‘ять пунктів Формули.

Також окремо проговорили ситуацію на Близькому Сході.

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