Єрмак обговорив підсилення ППО з представниками США, Франції, Британії та Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів важливу розмову з радниками з нацбезпеки США, Франції, Британії та Німеччини, під час якої обговорили координацію подальших кроків у підготовці до зими, та зокрема - підсилення систем ППО і ПРО для захисту українських міст. Про це Єрмак повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Андрій Єрмак провів онлайн зустріч з:
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- радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном,
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- радником прем’єр-міністра Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу,
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- радником канцлера ФРН з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером,
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- радником президента Франції з питань Континентальної Європи та Туреччини Бертраном Бюшвальтером,
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- радником Президента Франції зі стратегічних питань Кзавьє Шателєм.
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Єрмак подякував за підтримку України у боротьбі з рф. Обговорили результати зустрічі радників з нацбезпеки і зовнішньополітичних радників на Мальті щодо української Формули миру, на якій розглянули п‘ять пунктів Формули.
Також окремо проговорили ситуацію на Близькому Сході.
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