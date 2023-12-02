Членство в НАТО должно распространяться на все территории Украины: Расмуссен – Ермаку

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и 12-й Генеральный секретарь НАТО, основатель компании Rasmussen Global Андерс Фого Расмуссен обсудили совместную работу по продвижению Украины на пути в НАТО, передает УНН.

Провел телефонный разговор с 12-м Генеральным секретарем НАТО, основателем компании Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном. Согласились с тем, что устойчивая международная поддержка Украины имеет критическое значение для достижения победы нашего государства над агрессором. Обсудили совместную работу по продвижению Украины на пути в НАТО и вклад нашего государства в евроатлантическую безопасность - написал Ермак в Telegram.

По его словам, Андерс Фог Расмуссен отметил важность скорейшего вступления Украины в НАТО.

"Он подчеркнул, что членство в Альянсе должно распространяться на все территории Украины с полным уважением к ее государственному суверенитету и территориальной целостности. Он отметил, что приведенная им в статье The Guardian аналогия с ФРГ не должна восприниматься как подрыв базового принципа уважения территориальной целостности Украины", - рассказал Ермак.

Дополнение

Совет Украина-НАТО утвердил годовую программу работы.