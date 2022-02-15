еПоддержка: украинцы потратили миллиард гривен на книги

Детали

Отметили, что сегодня программой "еПоддержка" воспользовалось уже более 8,6 млн украинцев. Всего с начала запуска программы на карточки украинцев перечислено 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили. Менее чем за два месяца украинцы купили книг на 1 млрд грн.

Среди самых популярных видов расходов:



книжные магазины - 1 млрд грн;



кинотеатры - 658 млн грн;



театры, концерты и развлекательные услуги - 341 млн грн.



С 14 февраля украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства, начисленные по программе "еПоддержка", на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сейчас более 3,5 млн граждан в возрасте от 60 лет имеют “зеленый” сертификат вакцинации от COVID-19.

Кроме того, уже с 14 марта, люди с инвалидностью I и II групп также смогут потратить полученные в рамках программы средства на социальные нужды, в частности на лекарства и коммунальные платежи. В то же время с 14 марта все украинцы, имеющие бустерную прививку от COVID-19, смогут получить дополнительные 500 грн.



Добавим

Кабинет министров Украины поддержал расширение программы “еПоддержка” в приложении “Дия”. Отныне средства можно будет потратить в течение не 4, а 9 месяцев со дня зачисления.

На прошлом заседании правительство одобрило постановление, которое дает возможность подросткам в возрасте от 14 до 18 лет тратить средства на вакцинацию от COVID-19.



