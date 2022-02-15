єПідтримка: українці витратили мільярд гривень на книжки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Українці витратили 1 мільярд гривень на книжки в межах програми "єПідтримка" менше ніж за два місяці. Про це інформує Міністерство культури та інформативної політики України, пише УНН.
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Наголосили, що сьогодні програмою "єПідтримка" скористалося вже понад 8,6 млн українців. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили. Менше ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн.
Серед найпопулярніших видів витрат:
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- книжкові магазини – 1 млрд грн;
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- кінотеатри – 658 млн грн;
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- театри, концерти та розважальні послуги – 341 млн грн.
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З 14 лютого українці віком від 60 років матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою "єПідтримка", на оплату житлово-комунальних послуг. Наразі понад 3,5 млн громадян віком від 60 років мають “зелений” сертифікат вакцинації від Covid-19.
Крім того, вже з 14 березня, люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть витратити отримані в межах програми кошти на соціальні потреби, зокрема на ліки та комунальні платежі. Водночас з 14 березня всі українці, які мають бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 грн.
Додамо
Кабінет міністрів України підтримав розширення програми “єПідтримка” у застосунку “Дія”. Відтепер кошти можна буде витратити впродовж не 4, а 9 місяців з дня зарахування.
На минулому засідання уряд схвалив постанову, яка дає змогу підліткам віком від 14 до 18 років витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19.