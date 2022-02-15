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єПідтримка: українці витратили мільярд гривень на книжки

єПідтримка: українці витратили мільярд гривень на книжки

Київ • УНН

 • 13095 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Українці витратили 1 мільярд гривень на книжки в межах програми "єПідтримка" менше ніж за два місяці. Про це інформує Міністерство культури та інформативної політики України, пише УНН.

Деталі

Наголосили, що сьогодні програмою "єПідтримка" скористалося вже понад 8,6 млн українців. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили. Менше ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн.

Серед найпопулярніших видів витрат:

  • книжкові магазини – 1 млрд грн;
  • кінотеатри – 658 млн грн;
  • театри, концерти та розважальні послуги – 341 млн грн.

З 14 лютого українці віком від 60 років матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою "єПідтримка", на оплату житлово-комунальних послуг. Наразі понад 3,5 млн громадян віком від 60 років мають “зелений” сертифікат вакцинації від Covid-19.

Крім того, вже з 14 березня, люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть витратити отримані в межах програми кошти на соціальні потреби, зокрема на ліки та комунальні платежі. Водночас з 14 березня всі українці, які мають бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 грн.

Додамо

Кабінет міністрів України підтримав розширення програми “єПідтримка” у застосунку “Дія”. Відтепер кошти можна буде витратити впродовж не 4, а 9 місяців з дня зарахування.

На минулому засідання уряд схвалив постанову, яка дає змогу підліткам віком від 14 до 18 років витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19.

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