Египетского полузащитника признали лучшим футболистом месяца в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Полузащитник сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком Английской Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В четырех поединках ноября по участию "Ливерпуля" египтянин забил 5-ть раз, а мерсисайдцы одержали три победы при одной ничьей.
Кроме того, Салах лидирует в таблице бомбардиров АПЛ с 12 голами.
Примечательно, что полузащитник перешел в "Ливерпуль" этим летом из "Ромы". Всего в текущем сезоне египтянин сыграл за "красных" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.
Напомним, что лучшим футболистом предыдущего месяца в АПЛ (ноября) стал представитель "Манчестер Сити" Лерой Сане.