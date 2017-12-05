Египетского полузащитника признали лучшим футболистом месяца в АПЛ

В четырех поединках ноября по участию "Ливерпуля" египтянин забил 5-ть раз, а мерсисайдцы одержали три победы при одной ничьей.

Кроме того, Салах лидирует в таблице бомбардиров АПЛ с 12 голами.

Примечательно, что полузащитник перешел в "Ливерпуль" этим летом из "Ромы". Всего в текущем сезоне египтянин сыграл за "красных" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что лучшим футболистом предыдущего месяца в АПЛ (ноября) стал представитель "Манчестер Сити" Лерой Сане.