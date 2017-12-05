Єгипетського півзахисника визнано кращим футболістом місяця в АПЛ

В чотирьох поєдинках листопада за участі "Ліверпуля" єгиптянин забив 5-ть разів, а мерсисайдці здобули три звитяги при одній нічиї.

Крім того, Салах лідирує в таблиці бомбардирів АПЛ з 12 голами.

Примітно, що півзахисник перейшов в "Ліверпуль" цього літа з "Роми". Всього в поточному сезоні єгиптянин зіграв за "червоних" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, що кращим футболістом попереднього місяця в АПЛ (листопада) став представник "Манчестер Сіті" Лерой Сане.