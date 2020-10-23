Единственное в Украине золотодобывающее предприятие возобновило работу

"В запуске работы единственного в Украине золотодобывающего предприятия принял участие председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров. Месторождение золота с утвержденными запасами в селе Мужиево, позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны. Сейчас здесь работает обогатительная фабрика Avellana Gold", - рассказали в ОГА, добавив, что Мужиевский золоторудник заработал после 15 лет простоя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Земле уже добыли около 80% золота - СМИ

Указано, что на предприятии сначала будут перерабатывать руды, которые остались от добычи золота за предыдущие годы работы. Они до сих пор хранятся на территории фабрики. "Проект имеет не столько бизнесовую, сколько экологическую составляющую. Главное, что мы избавимся от опасных отвалов, которых практически 130 тыс. тонн и которые сегодня создают проблему экологической системе региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие будет перерабатывать 500 тыс. тонн руды в год и будет платить более 250 млн гривен налогов. "Металла с нашей продукции будет достаточно для производства 300 тыс. аккумуляторов в год и позволит перекрыть потребность страны в импорте цинка", - сообщил гендиректор компании Брайан Сэвэдж.

Напомним, НБУ на 23 октября 2020 года установил официальный курс банковских металлов.