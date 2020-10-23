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Актуальне
Єдине в Україні золотодобувне підприємство відновило роботу

Єдине в Україні золотодобувне підприємство відновило роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На Закарпатті відновило роботу єдине в Україні золотодобувне підприємство. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

"У запуску роботи єдиного в Україні золотодобувного підприємства взяв участь голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Родовище золота із затвердженими запасами у селі Мужієво, дозволяє Україні мати статус золотовидобувної країни. Наразі тут працює збагачувальна фабрика Avellana Gold", - розповіли в ОДА, додавши, що Мужіївський золоторудник запрацював після 15 років простою.

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Вказано, що на підприємстві спочатку перероблятимуть руди, які залишилися від видобутку золота за попередні роки роботи. Вони й досі зберігаються на території фабрики. "Проект має не стільки бізнесову, скільки екологічну складову. Головне, що ми позбавимося від небезпечних відвалів, яких практично 130 тис. тонн і які сьогодні створюють проблему екологічній системі регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство перероблятиме 500 тисяч тонн руди на рік та буде сплачувати понад 250 мільйонів гривень податків. "Металу з нашої продукції буде достатньо для виробництва 300 000 акумуляторів на рік та дозволить перекрити потребу країни в імпорті цинку", – повідомив гендиректор компанії Брайан Севедж.

Нагадаємо, НБУ на 23 жовтня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів.

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