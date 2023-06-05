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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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"єЧерга" будет отменять записи с ложной информацией

Киев • УНН

 • 315241 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Начиная с 5 июня, за внесение ложных данных, онлайн-система "єЧерга" будет отменять запись. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Укртрансбезопасность, пишет УНН.

"єЧерга" будет отменять записи с ложной информацией

Цитата

"Мониторинг записей пользователей показал: одной из распространенных проблем является внесение в Систему недостоверных данных с целью стать в "єЧерга" раньше, чем это предусмотрено правилами, а именно — записать машину в "єЧерга" без груза, но впоследствии ее загрузить.

Мы совместно с Государственной таможенной службой Украины решили эту проблему: если запись в "єЧерга" сделана на машину без груза, а позже ее загрузили, то система отменит такую запись", - говорится в сообщении.

Детали

По информации, новый механизм начинает свою работу с понедельника, 5 июня, и будет действовать постоянно.

""єЧерга" будет сравнивать список пустых грузовиков с базой таможенных деклараций. Грузовики, к которым после регистрации в "єЧерга" будут обнаружены таможенные декларации, будут отмечены в системе специальной пометкой и впоследствии удалены из "єЧерга", - отмечают в Укртрансбезопасности.

Также в Укртрансбезопасности порекомендовали, уже сейчас отменить очередь и записаться в нее с корректными данными о грузе. В случае если человек зарегистрировал пустую машину, но планирует пересекать границу с грузом.

"Перерегистрация в очереди позволит вам сэкономить время. Стоит учесть! Внимательно следите за ориентировочным временем пересечения границы если вы сейчас в очереди. Движение очередей может существенно ускориться", - говорится в сообщении.

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Справка

еЧерга — электронная очередь пересечения границы на международных автомобильных пунктах пропуска.

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