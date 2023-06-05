єЧерга буде скасовувати записи з неправдивою інформацією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Починаючи з 5 червня, за внесення неправдивих даних, онлайн-система єЧерга буде скасовувати запис. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Укртрансбезпека, пише УНН.
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"Моніторинг записів користувачів показав: однією з поширених проблем є внесення в Систему недостовірних даних з метою стати в єЧергу раніше, ніж це передбачено правилами, а саме — записати машину в єЧергу без вантажу, але згодом її завантажити.
Ми спільно з Державною митною службою України вирішили цю проблему: якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За інформацією, новий механізм починає свою роботу з понеділка, 5 червня, і діятиме постійно.
"єЧерга буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в єЧерзі будуть виявлені митні декларації, будуть відмічені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені з єЧерги", - зазначають в Укртрансбезпеці.
Також в Укртрансбезпеці порекомендували, вже зараз скасувати чергу і записатись в неї з коректними даними про вантаж. У разі якщо людина зареєструвала порожню автівку, але планує перетинати кордон з вантажем.
"Перереєстрація в черзі дозволить вам зекономити час. Варто врахувати! Уважно слідкуйте за орієнтовним часом перетину кордону якщо ви наразі в єЧерзі. Рух черг може суттєво прискоритись", - йдеться у повідомленні.
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Довідка
єЧерга — електронна черга перетину кордону на міжнародних автомобільних пунктах пропуску.