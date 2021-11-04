ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 3,5%

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 25714 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 54195 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75104 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228340 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130668 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399270 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316165 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215018 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244934 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255572 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12326 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 8588 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 7144 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9242 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20277 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5194 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139032 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228340 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399270 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259765 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12369 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21564 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50214 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74891 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59822 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 3,5%

Киев • УНН

 • 16910 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста украинской экономики на 3,5% ежегодно в 2021-2022 годах. Низкие темпы реализации реформ и вакцинации от COVID-19 остаются рисками для прогноза роста, говорится в опубликованном сегодня новом отчете ЕБРР о региональных экономических перспективах, пишет УНН.

ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 3,5%

Цитата:

"Восстановление экономики Украины, вероятно, ускорится в последние месяцы 2021 года... Согласно прогнозу Банка, внутренний валовой продукт (ВВП) страны будет расти на 3,5% ежегодно в 2021-2022 годах. В 2021 году этому росту будут способствовать большой урожай зерновых и нормализация деловой активности, но медленные темпы реализации реформ и вакцинации от COVID-19 остаются основными рисками для этого прогноза", - говорится в отчете ЕБРР.

Детали

При этом аналитики ЕБРР указывают, что длительный локдаун в начале 2021 года привел к падению ВВП Украины на 2,2% в первом квартале по сравнению с первым кварталом прошлого года, но уже во втором квартале произошел рост на 5,7%.

Этому восстановлению способствовал двузначный рост объемов потребления домохозяйств и инвестиций, а также мощный рост цен на основную экспортную продукцию, прежде всего зерновые и железную руду. Рост экспорта обеспечил профицит текущего счета, что привело к увеличению объемов иностранной валюты и укреплению гривны, сообщили в ЕБРР.

Инфляция росла в 2021 году и достигла 11% в сентябре на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители. В связи с этим Национальный банк Украины был вынужден ужесточать монетарную политику и в текущем году повысил учетную ставку уже четыре раза, в результате чего она увеличилась с 6% в начале года до 8,5% в сентябре, добавили в Банке.

Дополнение

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48