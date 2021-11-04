ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 3,5%

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"Восстановление экономики Украины, вероятно, ускорится в последние месяцы 2021 года... Согласно прогнозу Банка, внутренний валовой продукт (ВВП) страны будет расти на 3,5% ежегодно в 2021-2022 годах. В 2021 году этому росту будут способствовать большой урожай зерновых и нормализация деловой активности, но медленные темпы реализации реформ и вакцинации от COVID-19 остаются основными рисками для этого прогноза", - говорится в отчете ЕБРР.

Детали

При этом аналитики ЕБРР указывают, что длительный локдаун в начале 2021 года привел к падению ВВП Украины на 2,2% в первом квартале по сравнению с первым кварталом прошлого года, но уже во втором квартале произошел рост на 5,7%.

Этому восстановлению способствовал двузначный рост объемов потребления домохозяйств и инвестиций, а также мощный рост цен на основную экспортную продукцию, прежде всего зерновые и железную руду. Рост экспорта обеспечил профицит текущего счета, что привело к увеличению объемов иностранной валюты и укреплению гривны, сообщили в ЕБРР.

Инфляция росла в 2021 году и достигла 11% в сентябре на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители. В связи с этим Национальный банк Украины был вынужден ужесточать монетарную политику и в текущем году повысил учетную ставку уже четыре раза, в результате чего она увеличилась с 6% в начале года до 8,5% в сентябре, добавили в Банке.

Дополнение

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%.