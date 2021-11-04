ЄБРР зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 3,5%

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"Відновлення економіки України, ймовірно, прискориться в останні місяці 2021 року... Згідно з прогнозом Банку, внутрішній валовий продукт (ВВП) країни зростатиме на 3,5% щороку в 2021-2022 роках. У 2021 році цьому зростанню сприятимуть великий врожай зернових та нормалізація ділової активності, але повільні темпи реалізації реформ та вакцинації від COVID-19 залишаються основними ризиками для цього прогнозу", - йдеться у звіті ЄБРР.

Деталі

При цьому аналітики ЄБРР вказують, що тривалий локдаун на початку 2021 року призвів до падіння ВВП України на 2,2% у першому кварталі порівняно з першим кварталом минулого року, але вже у другому кварталі відбулося зростання на 5,7%.

Цьому відновленню сприяло двозначне зростання обсягів споживання домогосподарств та інвестицій, а також потужне зростання цін на основну експортну продукцію, передусім зернові та залізну руду. Зростання експорту забезпечило профіцит поточного рахунку, що призвело до збільшення обсягів іноземної валюти та зміцнення гривні, повідомили у ЄБРР.

Інфляція зростала у 2021 році і сягнула 11% у вересні на тлі зростання цін на продукти харчування та енергоносії. У зв’язку з цим Національний банк України був змушений посилювати монетарну політику і в поточному році підвищив облікову ставку вже чотири рази, внаслідок чого вона збільшилася з 6% на початку року до 8,5% у вересні, додали у Банку.

Доповнення

Національний банк України переглянув прогноз зростання економіки у 2021 році з 3,8% до 3,1%.