ЕБРР выделил "МХП" кредит на строительство биогазового завода

Отмечается, что средства будут направлены на строительство биогазового завода мощностью 10 МВт в Винницкой области.

"Ожидается, что проект будет иметь значительное влияние на переход к "зеленой" экономике, поскольку он будет способствовать эффективному использованию куриного навоза и других сельскохозяйственных отходов для производства энергии и применения наилучших имеющихся методов, связанных с управлением отходами", - говорится в сообщении.

Также ожидается, что внедрение проекта приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов.

Общая стоимость проекта оценивается в 27 млн ​​евро.