ЕБРР выделил "МХП" кредит на строительство биогазового завода
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Европейский банк реконструкции и развития утвердил решение о выделении 25 млн евро кредита "Мироновскому хлебопродукту" на строительство нового биогазового завода. Об этом сообщается на сайте ЕБРР, передает УНН.
Отмечается, что средства будут направлены на строительство биогазового завода мощностью 10 МВт в Винницкой области.
"Ожидается, что проект будет иметь значительное влияние на переход к "зеленой" экономике, поскольку он будет способствовать эффективному использованию куриного навоза и других сельскохозяйственных отходов для производства энергии и применения наилучших имеющихся методов, связанных с управлением отходами", - говорится в сообщении.
Также ожидается, что внедрение проекта приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов.
Общая стоимость проекта оценивается в 27 млн евро.