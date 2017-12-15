ЄБРР виділив "МХП" кредит на будівництво біогазового заводу

Відзначається, що кошти будуть спрямовані на будівництво біогазового заводу потужністю 10 МВт у Вінницькій області.

"Очікується, що проект буде мати значний вплив на перехід до "зеленої" економіки, оскільки він сприятиме ефективному використанню курячого посліду та інших сільськогосподарських відходів для виробництва енергії і застосування найкращих наявних методів, пов'язаних з управлінням відходами", - йдеться в повідомленні.

Також очікується, що впровадження проекту призведе до значного скорочення викидів парникових газів.

Загальна вартість проекту оцінюється в 27 млн ​​євро.