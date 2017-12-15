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ЄБРР виділив "МХП" кредит на будівництво біогазового заводу

ЄБРР виділив "МХП" кредит на будівництво біогазового заводу

Київ • УНН

 • 11075 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку ухвалив рішення про виділення 25 млн євро кредиту "Миронівському хлібопродукту" на будівництво нового біогазового заводу. Про це повідомляється на сайті ЄБРР, передає УНН.

Відзначається, що кошти будуть спрямовані на будівництво біогазового заводу потужністю 10 МВт у Вінницькій області.

"Очікується, що проект буде мати значний вплив на перехід до "зеленої" економіки, оскільки він сприятиме ефективному використанню курячого посліду та інших сільськогосподарських відходів для виробництва енергії і застосування найкращих наявних методів, пов'язаних з управлінням відходами", - йдеться в повідомленні.

Також очікується, що впровадження проекту призведе до значного скорочення викидів парникових газів.

Загальна вартість проекту оцінюється в 27 млн ​​євро.

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