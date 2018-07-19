ЕБРР предоставит 5,7 млн евро на утепление домов украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. ЕБРР предоставит новое финансирование в размере 5,7 млн евро в рамках программы финансирования энергоэффективности в жилом секторе (UREEFF) для программы поддержки таких инвестиций (IQ energy), передает УНН со ссылкой на пресс-службу программы IQ energy, разработанной ЕБРР.
“ЕБРР предоставит новые средства в рамках своей украинском программы финансирования энергоэффективности в жилом секторе (UREEFF) с целью поддержания лучшего использования энергии в стране. Эти средства будут использованы для программы IQ energy, предназначенной для поддержки инвестиций в энергоэффективность жилого сектора. Новое финансирование в размере 5,7 млн евро предоставят одному из партнеров в программе IQ energy — ОТП Банку”, — говорится в сообщении.
Благодаря этому, банк сможет поддержать тысячи проектов физических лиц-заемщиков и ОСМД, которые планируют реализовать широкий спектр мероприятий по энергоэффективности, в частности:
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- установка современных энергоэффективных котлов на газе и биомассе;
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- теплоизоляция стен, крыш и полов на первых этажах;
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- модернизация систем теплоснабжения;
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- установка тепловых систем на солнечной энергии и тому подобное.
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Отмечается, что в рамках программы IQ energy, которая реализуется в Украине с апреля 2016 года, более 22 тыс. украинских домохозяйств уже утеплили свои дома на сумму около 711 млн гривен (по состоянию на 30 июня 2018 года).
Справка УНН.
Программа IQ energy финансируется за счет гранта в размере 15 млн евро из Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды (E5P). Сумма компенсации на энергоэффективную модернизацию жилья составляет 35% от суммы кредита или суммы инвестиций. Максимальная выплата на 1 человека — 3 тыс. евро. По состоянию на 30 июня 2018 года украинцам выплачено 4,97 млн евро в качестве безвозвратной финансовой помощи. В программе также используются средства технического сотрудничества, предоставленные Фондом E5P и Швецией.
Напомним, за I полугодие ОСМД и населения получили “теплых кредитов” почти на 843 млн грн.